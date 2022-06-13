Литовцы закупили для ВСУ 110 антидроновых ружей
В Литве закупили 110 антидроновых ружей EDM4S, которые передадут украинским военным.
Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.
Общая стоимость винтовок литовского производства составляет 1,5 млн евро.
По словам Тапинаса, антидроновые ружья собственного производства доставят в Украину как можно быстрее. Их распределят между 35 подразделениями Вооруженных сил Украины.
— Мы прозвали их Оркрист – Убийца орков. Толкин бы заценил, – написал Тапинас.
We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons — EDM4S Sky wipers.
Price — 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.
And we named them: Oркрист — «Убивця орків».
Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh
— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022
9 июня Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, в которой заверил Украину в поддержке до победы в полномасштабной войне с Россией.
Ранее депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение “отменить независимость” Литвы, прозвучавшее в Госдуме РФ, и предложил вспомнить исторические события 1634 года.
Источник: Andrius Tapinas
Фото: Andrius Tapinas