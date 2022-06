В Литве закупили 110 антидроновых ружей EDM4S, которые передадут украинским военным.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.

Общая стоимость винтовок литовского производства составляет 1,5 млн евро.

По словам Тапинаса, антидроновые ружья собственного производства доставят в Украину как можно быстрее. Их распределят между 35 подразделениями Вооруженных сил Украины.

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022