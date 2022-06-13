Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Литовцы закупили для ВСУ 110 антидроновых ружей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Литовцы закупили для ВСУ 110 антидроновых ружей

В Литве закупили 110 антидроновых ружей EDM4S, которые передадут украинским военным.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.

Общая стоимость винтовок литовского производства составляет 1,5 млн евро.

Сейчас смотрят

По словам Тапинаса, антидроновые ружья собственного производства доставят в Украину как можно быстрее. Их распределят между 35 подразделениями Вооруженных сил Украины.

— Мы прозвали их Оркрист – Убийца орков. Толкин бы заценил, – написал Тапинас.

9 июня Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, в которой заверил Украину в поддержке до победы в полномасштабной войне с Россией.

Ранее депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение “отменить независимость” Литвы, прозвучавшее в Госдуме РФ, и предложил вспомнить исторические события 1634 года.

Источник: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка