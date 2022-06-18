Июнь, 18 в 14:53

Семь российских военных кораблей прошли вблизи островов Идзу к югу от Токио на этой неделе. Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на сообщение Минобороны Японии.

Отмечается, что Япония находится в готовности из-за усиления военной активности России и Китая вблизи ее территории.

Суда, отплывшие к югу от Хоккайдо в Тихом океане, были замечены в море близ безлюдных островов Идзу с четверга по пятницу. Это первый случай появления российского военного корабля в этом районе с октября прошлого года. Тогда 10 военных кораблей из Китая и России прошли возле территории Японского архипелага.

Сейчас смотрят

По данным Объединенного штаба, за передвижением российских военных кораблей следили суда и патрульная авиация Морской самообороны.

Объединенный штаб также сообщил, что два китайских ракетных эсминца вышли в Японское море после прохождения Цусимского пролива возле Кюсю и прошли через пролив Соя в Охотское море.

Накануне сообщалось, что российский военный корабль дважды нарушал территориальные воды Дании к северу от острова Борнгольм в Балтийском море, где проходил фестиваль демократии, на котором присутствовали чиновники и бизнесмены.

Российский военный корабль без разрешения вошел в воды Дании в 00:30 по Гринвичу в пятницу и еще раз спустя несколько часов, говорится в заявлении вооруженных сил.

Источник: Kyodo News