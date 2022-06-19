Июнь, 19 в 13:22

Миру нужно готовиться к тому, что война России против Украины может длиться годами.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью изданию Bild.

– Никто в мире не знает, сколько может длиться война, поэтому нужно готовиться к тому, что на это могут уйти годы, – отметил генсек НАТО.

Именно поэтому, добавляет Йенс Столтенберг, поддержка Украины не должна останавливаться, даже несмотря на значительные расходы не только на военную сферу, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.

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– Это невозможно сравнить с той ценой, которую украинцы должны платить каждый день многими жизнями, – подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Однако, убежден генсек, мир заплатит намного большую цену, если эта война даст президенту РФ Владимиру Путину осознание, что он может действовать так же, как в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году.

Напомним, по словам генсека НАТО, современное вооружение позволит Украине вытеснить российские войска с Донбасса.

Североатлантический альянс намерен и дальше поддерживать оборонные усилия Украины, однако становиться частью конфликта не будет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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