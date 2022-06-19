В НАТО не видят повышения готовности ядерных сил России
Североатлантический альянс (НАТО) не видит повышенной готовности ядерных сил России, но считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием. Об этом в интервью немецкому Bild заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
— Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. И все же российское бряцание ядерным оружием — опасное и безответственное, — сказал он.
По его словам, Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует развязывать.
– Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все страны-члены Альянса, – добавил генсек.
По данным SIPRI, примерно 2 тыс. ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боеготовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США.
Недавно представительница российского МИД Мария Захарова приступила к угрозам Польши из-за идеи депутата Европарламента Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие.
Она заявила, что это ставит “под удар” народ Польши. По ее словам, польские политики якобы “выявляют экстремистскую идеологию” и “разжигают конфликты”.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что не верит в применение Кремлем ядерного оружия против Украины.