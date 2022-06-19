В НАТО не видят повышения готовности ядерных сил России

Июнь, 19 в 13:44

Североатлантический альянс (НАТО) не видит повышенной готовности ядерных сил России, но считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием. Об этом в интервью немецкому Bild заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

— Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. И все же российское бряцание ядерным оружием — опасное и безответственное, — сказал он.

По его словам, Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует развязывать.

– Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все страны-члены Альянса, – добавил генсек.

По данным SIPRI, примерно 2 тыс. ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боеготовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США.

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Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что не верит в применение Кремлем ядерного оружия против Украины.