Посол РФ назвал условие, при котором Кремль может использовать ядерное оружие

Май, 29 в 15:44

Посол России в Великобритании Андрей Келин сказал в программе Sunday Morning, что не верит в применение Кремлем ядерного оружия против Украины.

Он сказал, что “по российским военным правилам”, подобное оружие не используется “в таких конфликтах как этот”. Келин добавил, что у РФ жесткие условия ее использования, как наличие угрозы существования государства.

– Это не имеет ничего общего с текущей операцией, – сказал посол.

Келин во время беседы с корреспондентом ВВС в очередной раз возразил, что российские силы обстреливали мирных жителей, и заявил, что обвинения в военных преступлениях в Буче “сфабрикованы”.

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Он также заявил, что российские оккупанты якобы “не планировали захватывать Киев”. По его словам, такая задача якобы не ставилась никем из военных или политических руководителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что кадры тел в Буче были “инсценированы” после ухода россиян. Таких формирований придерживаются и остальные дипучреждения России. В частности, российский посол в Варшаве Сергей Андреев, которого облили в Варшаве красной краской, назвал разной в Буче “инсценированием”.

О вероятности применения ядерного оружия РФ высказался недавно экскомандующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что не уверен в том, что Путин может использовать ядерное оружие, ведь это не даст ему никаких преимуществ. В противном случае он бы это сделал.