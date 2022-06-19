В ООН заявили, что РФ поставила условие открытия портов Украины для вывоза зерна

Июнь, 19 в 13:04

Страна-агрессор Россия требует отмены санкций в отношении нее в экспорте ее зерна и зерновых. В обмен на это она пообещала, что откроет коридоры для вывоза зерна из портов Украины.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес в интервью СNN Türk.

По его словам, вывоз зерна, экспортируемого Украиной, важен из-за того, что “многие страны мира зависят от украинского импорта”. Он сказал, что “этот план и продовольственный коридор важны для экономики Украины даже во время войны”, а также для продовольственной безопасности и мировых цен на продукты.

Сейчас смотрят

Также Родригес отметил, что в первую очередь ООН ожидает прекращения огня со стороны России.

– Сначала мы хотим прекращения огня. Если говорить конкретно о продуктовом отделе, то переговоры продолжаются на высоком уровне. Но вывести оттуда суда с зерном не так-то просто, как можно подумать. Российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что у Украины есть мины на своих берегах для их собственной безопасности. Вот почему необходимо провести много переговоров, чтобы мы могли прийти к соглашению о том, как сделать этот шаг, — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что заставить Россию прекратить огонь очень сложно.

— Когда такая страна как Россия является членом Совета Безопасности ООН и оккупирует другую страну, у этого Совета безопасности возникает проблема сделать шаги к миру или обеспечить прекращение огня из-за характера Совета Безопасности. Так что сейчас Генеральный секретариат нуждается в шагах поддержки других стран для расширения диалога, – заявил Родригес.

Украина неоднократно обвиняла страну-агрессора РФ в краже зерна с временно оккупированных территорий и попытках продажи его за границей. Соответствующее заявление, в частности, делал президент Владимир Зеленский.

Параллельно РФ блокирует украинские порты, делая невозможным экспорт зерна. Президент США Джо Байден недавно объявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранения его во временных пунктах на границе (в том числе с Польшей).