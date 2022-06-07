Июнь, 07 в 19:45

Сообщения о том, что страна-агрессор Россия ворует зерно с оккупированных территорий Украины, должны быть немедленно расследованы.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Великобритании Виктория Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета (IGC) в Лондоне.

– Обвинения в том, что РФ ворует зерно из разных районов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы, — подчеркнула Прентис.

Министр добавила, что слышала обвинения в адрес РФ в воровстве зерна из первых уст от источников в Херсонской области.

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На минувшей неделе посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что РФ вывозит в эту страну украденное украинское зерно под своими документами. Он призвал турецкую сторону помочь решить эту проблему.

Кроме того, есть информация об отправке в Сирию 100 тыс. тонн украденной украинской пшеницы.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину и блокирования агрессором украинских морских портов, через которые осуществляется экспорт, в мире взлетели до рекордного уровня цены на продукты питания.

Украина занимает четвертое место в мире по экспорту зерна, но не может вывезти его из портов на Черном море. Как сообщал президент Владимир Зеленский, речь идет о более чем 20 млн тонн сельскохозяйственных культур.

Такая ситуация угрожает глобальным продовольственным кризисом и даже голодом в некоторых странах мира.

Звучали уже несколько предложений для решения ситуации. В частности, относительно гуманитарных зерновых конвоев под эгидой международных организаций или под охраной кораблей третьих государств.

ООН пытается договориться об отгрузке украинского зерна из черноморских портов, таких как Одесса. В то же время РФ прибегает к шантажу и хочет отмены западных санкций в обмен на возобновление экспорта из Украины.

В ответ на это Украина и Запад обвиняют РФ в использовании продовольствия в качестве оружия.

Как объяснял Владимир Зеленский, Киев ведет переговоры с рядом стран и ООН о разблокировании портов для беспрепятственного вывоза зерна. В частности, гарантом готова выступить Турция.

В то же время, Зеленский отметил, что главным гарантом в этом вопросе остается оружие, которое Украина получает от стран-союзников.