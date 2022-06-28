По старому сценарию: Макрон отказался назвать РФ государством-спонсором терроризма

Июнь, 28 в 15:31

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Россию “государством-спонсором терроризма”.

Такое заявление он сделал, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить РФ спонсором терроризма.

— Нам не нужна какая-либо квалификация (по вопросу РФ, как спонсора терроризма, — Ред.), чтобы ввести санкции против Москвы за ее вторжение в Украину, — сказал Макрон.

Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно признать государством спонсором терроризма после ракетного удара по переполненному ТЦ в Кременчуге, где погибли по меньшей мере 20 человек.

Сейчас смотрят

— Только абсолютные отмороженные террористы, которым не должно быть места на Земле, могут наносить ракетные удары по гражданским объектам. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Мир может и поэтому должен остановить российский террор, – сказал Зеленский.

Макрон назвал ракетный удар россиян по украинскому торговому центру “военным преступлением” и заявил, что Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент Франции не раз подвергался критике со стороны Украины и ее восточноевропейских союзников за неоднозначную поддержку Киева в противостоянии агрессии РФ. В частности, Макрон говорил, что нужно избежать “унижения Путина”.

В марте он отказался назвать российского президента Путина “мясником” из-за войны в Украине, как это сделал президент США Джо Байден. Он тогда заявил, что такие высказывания о вожде Кремля могут сделать “невозможным дипломатическое урегулирование”, в которое верит французский президент.