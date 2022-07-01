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Кулеба обсудил с главой МИД Ирана ракетные обстрелы России из Каспийского моря

Юля Захарченко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Ирана ракетные обстрелы России. Он подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря.

— Говорил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который сообщил мне о последних контактах Ирана с Россией. Мы обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов.

Я подчеркнул, что Россия нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря, обстреливая Украину ракетами из этого региона, — сообщил министр иностранных дел Украины.

Кулеба подчеркнул, что Россия нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря 2018 года, которая определила его как зону мира. Использование этого региона для актов агрессии РФ является неуважением к другим странам региона и подрывает региональную безопасность, считает глава МИД Украины.

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