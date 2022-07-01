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Факты / Украина / Общество

Корабль РФ отбыл навсегда, а теперь и Змеиный свободен: Зеленский о деоккупации острова

Юля Захарченко, редактор ленты
Острів Зміїний
Фото: УНИАН

Украинские защитники освободили Змеиный остров от российских войск. Деоккупация стратегического пункта значительно меняет ситуацию в Черном море и значительно ограничивает действия оккупантов.

— Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл навсегда, а теперь и остров снова свободен, – отметил глава государства.

По словам президента, остров Змеиный – это стратегический пункт, деоккупация которого значительно меняет ситуацию в Черном море.

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– Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба, – считает он.

Зеленский поблагодарил Главное управление разведки, бойцов Альфы, украинских артиллеристов, пилотов армейской авиации и Воздушных сил, командование Александрия.

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