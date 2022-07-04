Июль, 04 в 13:00

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявит о масштабном пакете помощи для послевоенного восстановления Украины на конференции в Лугано (Швейцария). Кроме того, она анонсирует проведение в Британии в 2023 году следующей конференции по восстановлению нашей страны.

Как сообщили в британском МИД, Лондон будет работать с правительством Украины и союзниками над организацией Конференции по восстановлению Украины в 2023 году.

Представители Британии войдут в наблюдательный совет, чтобы помочь в координации действий по восстановлению Украины. Учитывая это, в Лондоне откроют специальный офис.

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– Восстановление Украины после захватнической войны России станет символом победы демократии над автократией. Это покажет Путину, что его попытки разрушить Украину только создали более сильную, процветающую и объединенную нацию. Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины и будет оставаться на стороне Украины, по мере того, как она становится сильной, преуспевающей и передовой демократией. Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана украинского правительства по восстановлению и развитию страны, – процитировали в МИД часть предстоящего выступления Трасс на конференции в Лугано.

В британском МИД уточнили, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Британию поддержать восстановление столицы Украины и Киевской области. Поэтому Лондон будет “работать как ключевой международный партнер в координации восстановительных работ в Киеве и области”.

Что касается пакета поддержки, который анонсирует Трасс, он предусматривает привлечение опыта Британии и британского бизнеса для ускорения восстановления экономики Украины после войны. Речь идет о таких шагах:

• Немедленная помощь для поддержки экономики Украины на плаву и победы в войне, оказание экономической поддержки и гуманитарной помощи, а также помощь в скорейшем восстановлении сел, поселков и городов, разрушенных войсками РФ.

• Поощрение британских предприятий делиться своим опытом и инвестициями для восстановления Украины.

• Использование влияния Лондона в международных финансовых учреждениях, в частности в Европейском банке реконструкции и развития, для предоставления Киеву финансовой помощи и гарантий по кредитам.

• Поддержка усилий Украины по углублению демократии, стимулированию модернизации и реформ, в том числе в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией, прозрачных процессов закупок и электронного правительства.

– В долгосрочной перспективе Великобритания поделится экономическим и финансовым опытом, чтобы превратить Украину в глобальный центр инвестиций, предпринимательства и передовых технологий, – подчеркнули в МИД страны.

В ведомстве уточнили, что Британия согласилась предоставить гарантии на сумму $1,5 млрд в качестве многоцелевого кредита и более $120 млн в виде двусторонней поддержки. Лондон также обещает использовать свой опыт в финансовом секторе для привлечения инвестиций в наше государство.

В ходе конференции Трасс сообщит, что Лондон предлагает предоставить $950 млн в виде кредита Всемирного банка и $121 млн в качестве грантов финансовой поддержки через мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка и Национальный банк Украины.

Кроме того, Британия готова предоставить третью гарантию на сумму до $525 млн нового кредита Всемирного банка для Украины. Трасс также озвучит предложение выделить £10 млн в Фонд поддержки энергетики для поддержки Кабинета министров Украины в проведении ремонта энергетической инфраструктуры.

Вдобавок к этому Британия предлагает гарантию кредита ЕБРР на £41 млн для Укрэнерго и немедленную помощь в разминировании на сумму £37 млн.

Предлагается сотрудничество по оказанию практической помощи малому бизнесу в Украине в адаптации, выживании и росте во время войны.

Как известно, в понедельник, 4 июля, в швейцарском городе Лугано стартует двухдневная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2022). На ней будет представлен проект Плана восстановления Украины.

Источник: МИД Великобритании