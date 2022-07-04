Июль, 04 в 11:48

В понедельник, 4 июля, в швейцарском городе Лугано стартует двухдневная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2022).

Организованная совместно Швейцарией и Украиной, конференция определит курс послевоенного восстановления нашего государства (своеобразный “план Маршалла”). На ней, в частности, будет представлен проект Плана восстановления Украины.

Торжественное открытие конференции запланировано на 14.30 (по киевскому времени).

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В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский (запланировано обращение к участникам мероприятия по видеосвязи), президент Швейцарии Иньяцио Кассис, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Участников конференции также поздравят президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Чехии Петр Фиала.

В общей сложности в конференции примут участие делегации около 40 стран и более 20 международных организаций (таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие).

Обсуждение вопросов послевоенного восстановления Украины состоится по следующим ключевым направлениям: экономика, инфраструктура, общество, экология, цифровизация.

В Лугано, в частности, будут обсуждаться следующие темы:

• План восстановления и развития Украины (в рамках инициативы Владимира Зеленского United 24), участие международных партнеров в восстановлении нашего государства.

• Методы, приоритеты и принципы восстановления Украины.

• Социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное послевоенное восстановление.

• Реформы, которые необходимо провести Украине в рамках восстановления.

В конце мероприятия, 5 июля, будет представлена декларация по важнейшим итогам конференции.

Ожидается, что URC 2022 станет международным стартом процесса восстановления нашего государства после войны.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, во время конференции в Лугано будет презентован план восстановления Украины, наработанный в течение двух месяцев под председательством премьера Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Над документом работали 24 рабочие группы из всех секторов экономики и общественной жизни. Отдельно будет представлен план по конкретным инвестиционным проектам и возможности донорства.

Источник: URC2022

Фото: МИД Швейцарии