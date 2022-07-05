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Япония ввела санкции против 57 россиян и более 90 компаний из РФ и Беларуси

Марта Бондаренко, редактор ленты
Росія санкції
Фото: Dreamstime

Правительство Японии согласовано новые санкции в отношении России в ответ на ее масштабное вторжение в Украину.

Об этом говорится в сообщении Минфина Японии.

Принимая во внимание нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины, Кабинет министров Японии согласовал решение о реализации следующих мер в рамках Закона о валютном обмене и внешней торговле.

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Санкционные ограничения:

Так, в отношении 57 физических лиц и шести компаний, среди которых и должностные лица Российской Федерации, введено замораживание активов.

Запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации. Так, санкции введены в отношении 65 организаций в РФ и 25 компаний в Республике Беларусь.

При этом, согласно уведомлению Минфина, будет разрешено оказание трастовых услуг, бухгалтерских/аудиторских услуг и услуг управленческого консультирования для Российской Федерации после 5 сентября 2022.

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Япония также вводит запрет на ввоз драгоценных металлов (золота) из Российской Федерации. Запрет на импорт будет уточнен позже в уведомлении Министерства финансов.

Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева.

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