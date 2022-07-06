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Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности — Шольц

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного опроса в Бундестаге.

По его словам, детали гарантий Германии обсуждаются с другими государствами и Украиной.

Шольц отметил, что эти гарантии “не могут быть соответствующими статье 5 договора НАТО”.

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– Скорее, они должны быть приспособлены к конкретной ситуации, – сказал Шольц.

Канцлер не предоставил конкретики. Он лишь объяснил, что всегда можно применить “высокоэффективные санкции”, введенные против России ЕС, США и другими западными странами после вторжения в Украину.

В статье 5 Североатлантического союза говорится, что все страны НАТО поддержат другого члена военного альянса, если на него нападут.

Ранее Шольц уже сообщал, что Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Он отмечал, что они будут отличаться от предоставленных странам-членам НАТО.

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Источник: Süddeutsche Zeitung

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