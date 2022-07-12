Июль, 12 в 19:09

В результате авиаудара США на северо-западе Сирии был убит один из лидеров террористической группировки Исламское государство Махера аль-Агала.

Военные Соединенных Штатов сообщили, что его ликвидировали утром во вторник, 12 июля.

Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), Аль-Агал был главой ИГИЛ в Сирии.

Сейчас смотрят

Там добавили, что в результате авиаудара серьезное ранение получил также “высокопоставленный чиновник ИГИЛ”, тесно связанный с Аль-Агалом.

В заявлении добавляется, что Аль-Агал “несет ответственность за агрессивное развитие сетей ИГИЛ вне Ирака и Сирии”.

— Устранение этих лидеров ИГИЛ нарушит способность террористической организации планировать и осуществлять глобальные атаки, — говорится в заявлении полковника Джо Буччино, о чем сообщил представитель CENTCOM.

Буччино подчеркнул, что ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и партнеров в регионе.

В феврале американские военные на территории Сирии ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши — главаря ИГИЛ.

По словам президента США Джо Байдена, лидер террористов был убит во время рейда американских военных специального назначения на северо-западе Сирии.

Источник: NBC News