Зерновые переговоры: стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле

Июль, 13 в 21:20

В Стамбуле 13 июля состоялись переговоры делегаций Украины, Турции, России и представителей ООН для решения вопроса разблокировки экспорта украинского зерна морскими путями.

Конкретных договоренностей пока нет, только создали координационный центр в Стамбуле, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акара.

– По результатам встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль в портах выхода и прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на путях отправления, – уточнил он.

По его словам, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции. На этой встрече будут согласованы все детали.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш увидел критически важный шаг на переговорах в Стамбуле по экспорту зерна, о чем он заявил на брифинге.

Он подчеркнул, что больше технической работы будет необходимо, чтобы материализовать этот прогресс, но импульс очевиден.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к экспорту зерна на международный рынок, и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.

По его словам, необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России.

Источник: Міноборони Туреччини