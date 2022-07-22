Июль, 22 в 17:22

Совет ЕС утвердил достигнутую ранее политическую договоренность о выделении для Украины еще €500 млн военной помощи.

Как проинформировали в пресс-службе этого органа, с учетом нового, уже пятого транша, общая сумма поддержки, которую выделил Евросоюз нашему государству с начала полномасштабной войны, выросла до €2,5 млрд.

Денежные средства поступят через Европейский фонд мира (European Peace Facility) – специальный инструмент Евросоюза, через который покрывается финансирование в военной и оборонной сферах.

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– Сегодня Совет ЕС одобрил два мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира, направленные на усиление поддержки Евросоюзом возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета государства, а также защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии РФ, — говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что, согласно приоритетам, которые определил Киев, средства будут распределены таким образом:

• €490 млн – на военную технику, предназначенную для нанесения смертоносных ударов российским оккупантам в оборонных целях;

• €10 млн – на оборудование и расходные материалы, такие как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

Как подчеркнул высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз продолжает неуклонно поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и свободу.

– Украина нуждается в большем количестве оружия, и мы его предоставим. В этом контексте государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере €500 млн, — отметил Боррель.

Ранее Совет ЕС согласовывал выделение военной поддержки для Украины четыре раза – 28 февраля, 23 марта, 13 апреля и 23 мая. Сумма помощи всегда составляла €500 млн.