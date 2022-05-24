Май, 24 в 15:59

Совет ЕС одобрил выделение Украине очередного, уже четвертого, транша военной помощи в размере €500 млн. Это позволит Евросоюзу и дальше поддерживать украинскую армию вооружением.

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, новый транш позволит Украине продолжать защиту своего суверенитета и территориальной целостности от полномасштабной агрессии РФ.

Ранее Евросоюз выделил для Украины три транша военной поддержки на общую сумму €1,5 млрд. С учетом четвертого транша общая сумма помощи достигнет €2 млрд.

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В Совете ЕС отметили, что объем вооружения, которое будет предоставлено Киеву в рамках нового пакета помощи, соответствует приоритетам, заявленным правительством Украины.

Из четвертого транша на €500 млн:

• €490 млн будут направлены на военную технику, предназначенную “для нанесения летальных ударов в оборонных целях”;

• €10 млн – на оборудование, средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, а также топливо.

– История завтрашнего дня пишется сегодня на полях сражений в Украине. С учетом этих €500 млн Евросоюз в целом предоставил €2 млрд в поддержку поставки военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка является частью усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. Евросоюз и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца, — подчеркнул, комментируя выделение нового транша помощи, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Военная помощь по-прежнему будет предоставляться через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Это специальный инструмент ЕС, покрывающий финансирование в военной и оборонной сферах.

Предыдущие транши помощи Украине Евросоюз согласовал 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

Выделение нового транша помощи уже прокомментировали в Офисе президента Украины.

– Оружие для нашей победы. ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере €500 млн. Спасибо союзникам. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя, — подчеркнул руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Стоит отметить, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласились предоставить Украине еще €500 млн военной помощи 16 мая. Впоследствии это решение было поддержано и министрами обороны государств Евросоюза. А утвердил его Совет ЕС.

Как рассказывал Жозеп Боррель, Евросоюз, в частности, предоставляет Украине артиллерию и танки.

Источник: Совет ЕС