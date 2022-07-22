Июль, 22 в 16:47

Уже несколько дней на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше наблюдается постепенное снижение цен на топливо. Так, в пятницу, 22 июля, снова подешевели бензин, дизельное топливо и автогаз.

В частности, бензин марки А-95 сегодня в среднем стоит 7,27 злотых за литр (это 56,9 грн по курсу Национального банка по состоянию на 22 июля). Накануне литр этого бензина можно было приобрести по средней цене 7,30 злотых.

За литр бензина марки А-98 нужно заплатить 8,00 злотых (62,6 грн), в то время как днем ранее он в среднем стоил 8,02 злотых/литр.

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Подешевело и дизельное топливо – до 7,52 злотых/литр (58,8 грн) с 7,54 злотых за литр накануне.

Премиальный дизель сегодня в среднем стоит 7,47 злотых/литр (58,4 грн). Накануне его продавали на польских АЗС по средней цене 7,52 злотых за литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) снизилась до 3,33 злотых/литр (26 грн) с 3,35 злотых/литр в четверг.

Средние цены на горючее на польских АЗС отличаются в зависимости от воеводства. В частности, бензин А-95 меньше всего стоит в Лодзинском воеводстве (6,80 злотых/литр, или 53,2 грн), а больше всего – в Великопольском воеводстве (7,53 злотых за литр, или 58,9 грн).

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Люблинском воеводстве (7,07 злотых/литр, или 55,3 грн), а самая высокая – в Великопольском воеводстве (8,32 злотых/литр или 65,1 грн).

Цены на дизтопливо колеблются от 7,39 злотых за литр (57,8 грн) в Люблинском воеводстве до 7,66 злотых/литр (59,91 грн) в Великопольском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

Средняя цена бензина А-95 в Украине 22 июля выросла на 3 коп. Литр сегодня дешевле можно приобрести на заправках сети UPG – по 48,90 грн. Цена бензина A-92 осталась без изменений.

Дизтопливо также немного снизилось в цене – на 10 коп. Дешевле всего его продают на АЗС сети Олас — по 52,50 грн за литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl