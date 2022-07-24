Один из банков прекращает обмен наличных гривен за границей

Июль, 24 в 17:34

Банки группы Raiffeisen в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии приостанавливают обмен наличной гривны на иностранную валюту с понедельника, 25 июля.

Однако за пределами Украины с помощью гривневой платежной карты можно будет платить за товары и услуги, а также получать наличные в банкоматах в пределах установленных Национальным банком лимитов.

Это решение обусловлено изменением Нацбанка Украины к нормативным документам, согласно которым от 25 июля коммерческим банкам запрещено покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений.

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В Raiffeisen Bank отметили, что за все время предоставления услуги украинцы обменяли более 1,1 млрд грн наличными на местную валюту в этой группе банков.

Источник: Raiffeisen Bank