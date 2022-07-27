Июль, 26 в 22:40

Китайская Народная Республика усиливает воинственную риторику по поводу Тайваня.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

– Мы видим, что китайцы повышают уровень своей агрессивности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы также наблюдаем усиление их воинственной риторики по Тайваню и другим ложным территориальным и морским претензиям, — сказал он в комментарии The Hill.

Ранее официальный Пекин пригрозил дать “решительный и сильный” ответ на любой визит в Тайвань лидера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Сейчас смотрят

Лидер Китая Си Цзиньпин пытается оказать давление на президента Тайваня Цай Ин Вэнь из-за ее отказа признать, что обе стороны являются частями “единого Китая”.

В июне посол КНР во Франции Лу Шэй допустил присоединение Тайваня к материковому Китаю любыми средствами.

Перед этим, 10 июня, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин “без колебаний начнет войну“, если Тайвань провозгласит независимость.