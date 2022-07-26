Июль, 26 в 18:13

Одна из старейших советниц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая отвечала за социальную интеграцию, Жужа Хегедюс, подала в отставку с поста.

Об этом сама Жужа Хегедюс подтвердила венгерскому изданию hvg.hu и добавила, что направила письмо Виктору Орбану.

В письме бывшая советница написала, что сожалеет о том, что ей пришлось разорвать связи с Орбаном из-за недавнего скандального заявления.

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Она отметила, что ее работа в последнее время усложнилась из-за “нелиберального поворота” политики венгерского премьера.

— Однако после произнесения такой речи, которая противоречила всем моим основным ценностям, у меня не осталось выбора: хотя вы никогда не ограничивали мою полную свободу в своем первоначальном приглашении (на должность, — Ред.), теперь я должна расстаться с вами публично из-за того, что было сказано в Тушваньош, — сказала Жужа Хегедюс в письме к Орбану.

Недавние слова Виктора Орбана на мероприятии в Тушваньош вызвали скандал. Премьер-министр сказал тогда о том, что венгры “не являются смешанной расой” и “не хотят становиться смешанной расой”.

Жужа Хегедюс также назвала речь венгерского премьера открыто расистской и “такой, которая бы понравилась даже Геббельсу”. По ее словам, она “в самых худших кошмарах не могла представить”, что Виктор Орбан зайдет настолько далеко.

Советница завершила свое письмо об отставке словами: “Я очень надеюсь, что, что бы это ни было, эта речь в Тушваньоше, которая радует даже самых расистских расистов, была просто срывом”.

Она также выразила надежду, что в будущем Виктор Орбан сможет вернуться к позициям, которые можно было бы назвать автократичными или радикально антиевропейскими / антимигрантскими, чтобы таким образом “смыть себя, по крайней мере, для крайне правых в Западной Европе, обвинение премьер-министра, который открыто пропагандирует расистскую политику”.

Напомним, в субботу 23 июля Орбан выступил с часовой программной речью о его видении современного мира и места Венгрии в нем.

Премьер Венгрии выступил против “смешения” рас, спровоцировав возмущение венгерских оппозиционных и европейских политиков.

Источник: HGV