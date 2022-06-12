Июнь, 12 в 9:06

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина в его войне против Украины.

Об этом сообщает государственное агентство Северной Кореи KCNA.

Так, Ким Чен Ын называет развязанную Кремлем широкомасштабную войну против Украины “справедливым делом для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны”.

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А еще северокорейский лидер заявил, что дорожит дружбой с Путиным и корейско-российскими отношениями.

Кроме того, лидер КНДР надеется на развитие и расширение “добрососедских отношений” с режимом Кремля.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что россияне подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгнанника.

Стоит отметить, что до этого единственным, кто выразил поддержку преступных действий Путина, был самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом сам Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.

Кстати, он ранее открыто заявил, что в Беларуси властвует диктатура.