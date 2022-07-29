Июль, 29 в 16:59

Министерство обороны Германии решило передать Украине 16 танков для наводки мостов.

Об этом говорится в Twitter немецкого оборонного ведомства.

Отмечается, что глава ведомства Кристине Ламбрехт с целью поддержки Вооруженных сил Украины решила передать партию из 16 танков-мостоукладчиков Biber.

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– Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя, – говорится в сообщении.

Танки Biber используют для быстрой постройки мостов, чтобы военная техника, в том числе и бронемашины, могли преодолевать водоемы и другие препятствия сложному рельефу.

Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Созданный мост будет длиной 22 метра.

Wir unterstützen weiter! Zur weiteren Unterstützung der ???????? Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

????https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

Ранее сообщалось, что Германия предоставит ВСУ системы защиты от ядерного, химического и биологического оружия.