Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Германия передаст Украине 16 танков для наведения мостов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Германия передаст Украине 16 танков для наведения мостов
Фото: Getty Images

Министерство обороны Германии решило передать Украине 16 танков для наводки мостов.

Об этом говорится в Twitter немецкого оборонного ведомства.

Отмечается, что глава ведомства Кристине Ламбрехт с целью поддержки Вооруженных сил Украины решила передать партию из 16 танков-мостоукладчиков Biber.

Сейчас смотрят

– Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя, – говорится в сообщении.

Танки Biber используют для быстрой постройки мостов, чтобы военная техника, в том числе и бронемашины, могли преодолевать водоемы и другие препятствия сложному рельефу.

Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Созданный мост будет длиной 22 метра.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит ВСУ системы защиты от ядерного, химического и биологического оружия.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка