Июль, 28 в 19:11

Германия предоставит Вооруженным силам Украины системы защиты от ядерного, химического и биологического оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны этой страны. Новая помощь будет выделена из запасов Бундесвера.

– Федеральный министр Ламбрехт решила предоставить Украине комплексный пакет РХБ-защиты от ядерного, биологического и химического оружия из запасов Бундесвера, – отмечается в сообщении.

В пакет военной помощи входят деконтаминационные системы типа HEP70. Речь идет о шести автомобилях, каждый из которых оснащен двумя резервуарами для обеззараживающего вещества, а также о “значительном начальном запасе” средств для дезактивации опасных веществ. Как известно, деконтаминация – это процесс осуществления мер с целью устранения химических, радиационных и биологических агентов.

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Общая стоимость пакета превышает €860 тыс. В Минобороны Германии убеждены, что с помощью нового оборудования ВСУ смогут быстро провести мобильную дезактивацию радиоактивных, биологических и химических боевых ядовитых веществ.

– Бундесвер не только поддерживает Украину тяжелым вооружением. Я решила также предоставить пакет помощи для радиоактивной, биологической и химической защиты. Это обеспечит Вооруженные силы Украины необходимыми средствами для немедленного обезвреживания ядовитых боевых веществ! – подчеркнула министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Украинские военнослужащие уже прошли обучение по использованию этого оборудования.

Следует отметить, что в составе ВСУ есть Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Ministerin Lambrecht hat entschieden, der #Ukraine aus Beständen der #Bundeswehr ein Paket zur #ABC-Abwehr zu liefern. Fahrzeuge, Material und die bereits in ???????? erfolgte Ausbildung, befähigen die ???????? SoldatInnen unmittelbar zur mobilen Dekontamination.https://t.co/8AVjOO7fWW pic.twitter.com/1XZISpQaoH — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 28, 2022

На днях Германия передала Украине три реактивных системы залпового огня Mars II, а также три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, ФРГ передала первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard. В общей сложности наше государство получит до 30 Gepard.

В Киеве также ожидают системы противовоздушной обороны IRIS-T. В Берлине заверили, что смогут предоставить их в конце августа или в сентябре 2022 года.

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Источник: Минобороны Германии