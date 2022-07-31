Июль, 31 в 14:03

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит страны Индо-Тихоокеанского региона, однако среди них нет Тайваня.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Нэнси Пелоси.

Среди стран, которые посетит делегация Конгресса во главе с Пелоси: Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Поездка будет посвящена взаимной безопасности, экономическому партнерству и демократическому управлению в Индо-Тихоокеанском регионе.

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— В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи на высоком уровне, чтобы обсудить то, как мы можем еще больше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, борьбу с пандемией COVID-19, климатическим кризисом, за права человека и демократическое управление, — говорится в заявлении Пелоси.

Во время полета в Индо-Тихоокеанский регион самолет Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях, где прошел ряд мероприятий.

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Ранее в Совете национальной безопасности США заявили, что Китай усиливает воинственную риторику по поводу Тайваня. Официальный Пекин пригрозил дать “решительный и сильный” ответ на любой визит в Тайвань лидера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.