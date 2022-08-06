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Пять турецких банков перешли на российскую платежную систему – Эрдоган

Юля Захарченко, редактор ленты
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Пять турецких банков перешли на российскую платежную систему Мир, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

— Произошли серьезные изменения относительно работы, которую турецкие банки выполняют с российской картой Мир. Это облегчение как для российских туристов, так и для Турции, – сказал он журналистам.

Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи договорились начать переход на частичную оплату в рублях за поставку российского газа. Платежи в рублях станут источником финансовой поддержки для страны-агрессора России, направляющей средства на полномасштабную войну против Украины. Руководители центробанков двух стран встретились также во время визита.

Несмотря на то, что Турция выступила против полномасштабного вторжения России в Украину, она воздержалась от присоединения к санкциям США и Европы против РФ. Турция продолжает импортировать энергию из России, благодаря чему Кремль получает больше средств для финансирования войны против Украины.

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Источник: Bloomberg
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