Следующие два месяца могут решить исход войны в Украине — глава Бюро нацбезопасности Польши

Август, 08 в 23:44

Следующие два месяца могут решить результат полномасштабной войны в Украине, начатой ​​страной-агрессором Россией. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, эти месяцы могут оказаться решающими. Солох отметил, что Россия пытается применять на Донбассе тактику “ковровых рейдов”.

— РФ применяет на Донбассе тактику “ковровых рейдов”, однако без высокоточного оружия ее прогресс неутешителен для Кремля. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими, — считает он.

Руководитель польского Бюро нацбезопасности отметил, что очередная попытка наступления могла бы создать основания для переговоров между Украиной и Россией о мире или временном прекращении огня.

Сейчас смотрят