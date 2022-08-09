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Это привилегия, а не право человека: Каллас призывает прекратить выдачу туристических виз россиянам

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас выступила за прекращение выдачи туристических виз гражданам России в страны Европейского Союза.

Об этом эстонская чиновница написала на своей странице в социальной сети Twitter.

— Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека, – написала Каллас.

Она добавила, что авиасообщение с Россией закрыто. Поэтому, пока страны Шенгена выдают визы для россиян, бремя несут соседи страны-агрессора — Финляндия, Эстония и Латвия.

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— Пора прекращать туризм из России уже сейчас, — призвала Каллас.

Накануне за ограничение туристических поездок для россиян в страны Евросоюза выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. В интервью финской телекомпании Yle она сказала, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз в страны Европы для россиян.

Марин подчеркнула, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, а россияне могут жить, как ни в чем не бывало, и путешествовать по Европе является неправильным.

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