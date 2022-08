Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас выступила за прекращение выдачи туристических виз гражданам России в страны Европейского Союза.

Об этом эстонская чиновница написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Она добавила, что авиасообщение с Россией закрыто. Поэтому, пока страны Шенгена выдают визы для россиян, бремя несут соседи страны-агрессора — Финляндия, Эстония и Латвия.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022