Август, 09 в 21:35

На рынке Европы наблюдается снижение цен на природный газ на фоне накопления голубого топлива в газохранилищах.

Как информирует агентство Bloomberg, цены достигли двухнедельного минимума из-за роста запасов.

В частности, во вторник, 9 августа, ценовой бенчмарк газа (“эталонный” индекс природного газа на финансовых рынках) снизился по меньшей мере на 2,5%, до самого низкого уровня за более чем неделю. К концу торгов газовые фьючерсы все же выросли, и уровень падения цен сократился.

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В газовом хабе TTF (Нидерланды) цены сегодня упали более чем на 2,8%.

Газохранилища в Европе сейчас заполнены на 72% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, который составил 70%. То есть запасы голубого топлива превысили сезонную норму.

Европа спешит пополнить свои запасы газа перед зимним сезоном, чтобы справиться с рисками, связанными с возможной блокировкой поставок Россией. Для достижения этой цели европейские страны импортировали гораздо больше сжиженного газа, чем обычно.

Как известно, Москва уже сократила газоснабжение в Евросоюз через трубопровод Северный поток-1 до 20% от его пропускной способности, что спровоцировало энергетический кризис. При этом РФ прибегает к шантажу, утверждая, что причины сокращения поставок – невозможность вернуть отремонтированную турбину Siemens для ПП-1 из-за западных санкций.

Несмотря на накопление голубого топлива в европейских газохранилищах, все равно риски остаются.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники информируют, что Великобритания зимой может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за таких факторов, как холодная погода и дефицит газа.

А Германии, по оценке экспертов, следует сократить потребление газа на 20%, чтобы справиться с этим и следующим отопительным сезоном.

Как известно, страны Европейского Союза согласовали экстренный план сокращения потребления газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Он должен смягчить последствия возможного прекращения импорта голубого топлива из РФ. Речь идет об уменьшении спроса на газ на 15% по сравнению со средним потреблением членов ЕС за последние пять лет.