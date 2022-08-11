Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии — МИД

Август, 10 в 21:25

Российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство на юго-востоке Эстонии в районе пограничного перехода Койдула.

— С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, отнюдь не приемлемый, — отмечается в заявлении МИД Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы.

Представитель ведомства снова решительно осудил агрессию России в Украине. Там заявили, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности, а также международного права.

Сейчас смотрят

Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас выступила за прекращение выдачи туристических виз гражданам России в страны Европейского Союза.

Источник: МИД Эстонии