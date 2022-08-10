Август, 10 в 20:16

Член команды Amnesty International Том Матч рассказал о подробностях подготовки скандального отчета. Он находился на Востоке Украины вместе с автором доклада Донателлой Ровера, а затем написал о своих впечатлениях.

По его словам, вместо выражения шока от агрессивных бомбардировок России по украинским городам, автор сфокусировала внимание на том, что одно из подразделений ВСУ скрылось в подвале колледжа.

Когда он спросил Роверу о том, как украинские воины должны защищать город, то она ответила, что это не имеет значения. Ровера начала настаивать, что это военное присутствие является “нарушением международного гуманитарного права”.

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– В прифронтовом Бахмуте мы были в заброшенной школе, которую превратили во временные казармы для украинских военнослужащих. Это не военное преступление, – подчеркнул он.

На самом же деле украинские власти и наши защитники часто отмечали, что мирные жители должны уехать из зоны боевых действий, предлагая помощь гражданскому населению, отметил Матч. По его мнению, теперь россияне будут использовать скандальный отчет, чтобы оправдать агрессивные действия против украинцев.

— Попытка Amnesty International быть объективными привела к губительному и ложному выводу, что приравнивает захватчика к тому, кого захватили, а агрессора — к жертве, — отметил Том Матч.

Источник: Byline Times