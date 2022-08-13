Август, 13 в 1:14

Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло 11 комплектов секретных документов, в том числе некоторые с грифом Совершенно секретно после обыска резиденции бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Во время обысков у 45-го президента США также изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и исполнительный лист о помиловании старого сторонника Трампа Роджера Стоуна.

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В список также была включена информация о “президенте Франции”. Перечень изъятого имущества содержится в семистраничном документе, пишет WSJ, который также включает ордер на обыск помещения, выданный федеральным мировым судьей во Флориде.

Кроме того, у бывшего американского президента было изъято несколько комплектов с документами: четыре из с грифом “совершенно секретно”, при этом три с грифом “секретно”. Другие три комплекта документов имеют конфиденциальный характер. О чем именно эти документы, газета не уточняет.

Адвокаты Дональда Трампа утверждают, что бывший президент использовал свои полномочия для рассекречивания этих материалов до того, как покинул свой пост. Хотя президент США имеет право рассекречивать документы, существуют федеральные правила, которые определяют порядок действий, отмечет WSJ.

При этом газета Politico со ссылкой на ордер на обыск сообщает, что расследование Федерального бюро в отношении Трампа касается потенциальных нарушений экс-президентом закона о шпионаже, которое может обернуться для бывшего американского лидера тюремным сроком.

Напомним, ранее агенты ФБР провели обыск в доме Дональда Трампа в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.