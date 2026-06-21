Видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше, необходима общая реакция — Сибига
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о существенном росте случаев насилия, унижений и школьного буллинга в отношении украинцев в разных регионах Польши.
- Глава МИД подчеркнул, что Киев готов к честному диалогу с Варшавой для совместного противодействия этим опасным проявлениям ксенофобии.
Украина готова сотрудничать с Польшей, чтобы разрешить ситуацию с проявлениями ксенофобии в отношении своих граждан, которые уехали туда.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона Єдині новини.
МИД о росте антиукраинских настроений в Польше
– Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Как министр, я получаю сейчас информацию по фактам, которых очень много в разных регионах Польши. Нападения на украинцев, их унижение, буллинг детей в школах. Это ненормально, – сказал глава МИД.
По словам Сибиги, украинская сторона говорила представителям Польши об этом по дипломатическим каналам.
По мнению главы МИД, Украина и Польша должны реагировать вместе.
Как утверждает Сибига, таких проявлений ксенофобии в отношении украинцев в других странах найти сложно, однако их количество в Польше увеличивается.
Министр считает, что это может представлять угрозу жизни граждан Украины, поэтому важно отложить в сторону эмоции.
– Но что важно, чтобы эта воля была с обеих сторон? Украина готова. Мы готовы к честному и равноправному диалогу, – резюмировал Сибига.