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42 страны призывают РФ вывести российских военных из Запорожской АЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

42 государства призывают страну-агрессора Российскую Федерацию вывести свою армию из территории Запорожской атомной электростанции. По их мнению, пребывание российских военных на ЗАЭС влечет за собой угрозу безопасной работе станции.

Об этом идет речь в заявлении на онлайн-ресурсе делегации Европейского Союза при международных организациях в Вене. К ней присоединились страны-члены Евросоюза и ЕС как отдельный подписант.

Агрессия России против Украины — грубое нарушение международного права и Хартии ООН, а контроль российской армии над ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, считают в ЕС.

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— Развертывание российских военных и вооружение на территории станции – неприемлемо. Это игнорирование принципов безопасности и предотвращения рисков, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать. Призываем РФ немедленно отвести военных и другой неуполномоченный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины.

Подписанты убеждены, что Украина и официальный персонал ЗАЭС должны выполнять обязанности без угроз и тяжелых условий работы. Пребывание российских военных на Запорожской атомной электростанции несомненно повышает риск ядерной катастрофы.

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