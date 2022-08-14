В результате обстрелов Россией Энергодара погиб работник ЗАЭС и его собака

Август, 14 в 18:12

В результате обстрела врагом Энергодара погибли мужчина и собака, которую он выгуливал.

— 14 августа убийственные провокации, сознательно совершаемые оккупантами, унесли в Энергодаре еще одну человеческую жизнь, — отметил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

Как позже сообщили в Энергоатоме, погибшим оказался работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович.

— Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что атака оккупантов продолжалась с 15.00 до 15.30, враг нанес по меньшей мере 6 выстрелов по Энергодару.

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Напомним, что 14 августа, российские военные из пригорода – район яхт-клуба (Волна) – обстреляли Энергодар.

Источник: Дмитрий Орлов; Энергоатом

Фото: Дмитрий Орлов