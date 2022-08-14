Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В результате обстрелов Россией Энергодара погиб работник ЗАЭС и его собака

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В результате обстрелов Россией Энергодара погиб работник ЗАЭС и его собака

В результате обстрела врагом Энергодара погибли мужчина и собака, которую он выгуливал.

— 14 августа убийственные провокации, сознательно совершаемые оккупантами, унесли в Энергодаре еще одну человеческую жизнь, — отметил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

Как позже сообщили в Энергоатоме, погибшим оказался работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович.

— Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что атака оккупантов продолжалась с 15.00 до 15.30, враг нанес по меньшей мере 6 выстрелов по Энергодару.

Сейчас смотрят

Напомним, что 14 августа, российские военные из пригорода – район яхт-клуба (Волна) – обстреляли Энергодар.

Источник: Дмитрий Орлов; Энергоатом

Фото: Дмитрий Орлов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка