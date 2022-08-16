Август, 15 в 21:40

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет на въезд граждан Российской Федерации.

Об этом стало известно по окончании встречи Шольца с лидерами скандинавских стран в Осло в понедельник.

— Для нас важно то, что мы понимаем, что есть много людей, которые бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом, — сказал он.

По его мнению, все решения, которые принимаются Германией, не должны усложнять выезд из РФ во избежание путинской диктатуры.

Сейчас смотрят

При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая также присутствовала на встрече, призвала запретить въезд российских туристов в ЕС, чтобы они тоже понесли наказание за вторжение России в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских политиков призвали запретить россиянам въезд в государства Запада и выслать в Россию всех ее граждан, покинувших страну.

Подобный призыв по-разному оценили лидеры европейских стран. Ряд государств, в том числе Польша и страны Балтии, уже сделали шаги в сторону запрещения въезда для российских граждан.