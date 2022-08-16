Переживает за диссидентов: Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет на въезд граждан Российской Федерации.
Об этом стало известно по окончании встречи Шольца с лидерами скандинавских стран в Осло в понедельник.
— Для нас важно то, что мы понимаем, что есть много людей, которые бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом, — сказал он.
По его мнению, все решения, которые принимаются Германией, не должны усложнять выезд из РФ во избежание путинской диктатуры.
При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая также присутствовала на встрече, призвала запретить въезд российских туристов в ЕС, чтобы они тоже понесли наказание за вторжение России в Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских политиков призвали запретить россиянам въезд в государства Запада и выслать в Россию всех ее граждан, покинувших страну.
Подобный призыв по-разному оценили лидеры европейских стран. Ряд государств, в том числе Польша и страны Балтии, уже сделали шаги в сторону запрещения въезда для российских граждан.