Украина получила от Латвии четыре вертолета

Август, 15 в 19:44

Латвия передала Украине четыре вертолета, которые уже получили Воздушные силы ВСУ. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, уже в скором времени авиация Вооруженных сил Украины может начать использовать эти летательные аппараты.

— Воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока вся территория не будет освобождена от российских захватчиков, — подчеркнул глава Минобороны Латвии.

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