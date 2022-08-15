Август, 15 в 18:51

Российская армия пытается наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Однако оккупанты получили жесткий отпор от Вооруженных сил Украины, понесли потери и откатились назад.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По актуальным данным, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

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На Южнобужском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии линию столкновения и в глубине обороны, чтобы предотвратить перегруппировку украинских подразделений и создать благоприятные условия для проведения контрнаступления ВСУ. Российская армия нанесла авиационных ударов недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка российской армии основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в Черном море, ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры в Украине.

В готовности к применению высокоточного оружия Российская Федерация удерживает три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.