Оружие для Украины: о чем говорил Кулеба с госсекретарем США

Август, 17 в 21:34

Военная поддержка Украины от других стран в борьбе против полномасштабной российской агрессии – это лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы и мира. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о необходимой Украине военной поддержке, в частности, об оружие.

– В центре моего разговора с Энтони Блинкеном было оружие: мы координировали дальнейшие поставки из США и от партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за непоколебимую поддержку США, — подчеркнул Кулеба.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что скоро Украина получит больше военной помощи, по итогам разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Минобороны Норвегии Берном Арильдом Граммом.