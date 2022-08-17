Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии — Резников
Скоро Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.
Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Норвегии Берном Арильдом Грамом.
В частности, с главой Пентагона Резников обсудил текущую ситуацию с безопасностью и способы усиления возможностей украинской армии.
– У меня был прекрасный разговор с Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности, возникающие на поле боя, и способы усиления возможностей украинской армии. Скоро будет больше военной помощи от США, — написал Резников в Twitter.
Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.
We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.
More ???????? Security Assistance is coming soon????
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
В то же время глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии не только за новую военную помощь.
— Вчера у меня был телефонный разговор со своим другом и коллегой Берном Арильдом Грамом. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и провести обучение украинских солдат, — сообщил Резников.
Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
Напомним, в начале августа стало известно, США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.
Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.