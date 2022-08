Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии — Резников

Скоро Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Норвегии Берном Арильдом Грамом.

В частности, с главой Пентагона Резников обсудил текущую ситуацию с безопасностью и способы усиления возможностей украинской армии.

Had a great conversation with ???????? @SecDef Lloyd J.Austin III. We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities. More ???????? Security Assistance is coming soon????

В то же время глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии не только за новую военную помощь.

Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022