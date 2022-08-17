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Факты / Украина

Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии — Резников

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии — Резников
Фото: Генштаб ВСУ

Скоро Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Норвегии Берном Арильдом Грамом.

В частности, с главой Пентагона Резников обсудил текущую ситуацию с безопасностью и способы усиления возможностей украинской армии.

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– У меня был прекрасный разговор с Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности, возникающие на поле боя, и способы усиления возможностей украинской армии. Скоро будет больше военной помощи от США, — написал Резников в Twitter.

В то же время глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии не только за новую военную помощь.

— Вчера у меня был телефонный разговор со своим другом и коллегой Берном Арильдом Грамом. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и провести обучение украинских солдат, — сообщил Резников.

Напомним, в начале августа стало известно, США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.

Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.

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