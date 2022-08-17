Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии — Резников

Август, 17 в 15:30

Скоро Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Норвегии Берном Арильдом Грамом.

В частности, с главой Пентагона Резников обсудил текущую ситуацию с безопасностью и способы усиления возможностей украинской армии.

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– У меня был прекрасный разговор с Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности, возникающие на поле боя, и способы усиления возможностей украинской армии. Скоро будет больше военной помощи от США, — написал Резников в Twitter.

Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More ???????? Security Assistance is coming soon???? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

В то же время глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии не только за новую военную помощь.

— Вчера у меня был телефонный разговор со своим другом и коллегой Берном Арильдом Грамом. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и провести обучение украинских солдат, — сообщил Резников.

Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the ???????? Government for the decision to provide a new package of military aid and to train ???????? soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Напомним, в начале августа стало известно, США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.

Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.