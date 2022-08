В Соединенных Штатах Америки и Великобритании предупредили, что умышленная авария, спровоцированная россиянами на Запорожской АЭС, станет основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Так, глава спецкомитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд отметил, что российская провокация на АЭС, которая приведет к утечке радиации, должна быть истолкована в контексте пятой статьи, то есть как нападение на государства-члены НАТО.

Таким образом он отреагировал на сообщения западных СМИ, что российские оккупанты могут готовить атаку на Запорожскую АЭС под фейковым флагом, чтобы обвинить в провокации Вооруженные силы Украины.

ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5. @thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq

Позицию британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5

— Adam Kinzinger????????????????✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022