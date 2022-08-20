Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

На Западе предупредили РФ, что авария на ЗАЭС нарушит статью о коллективной обороне НАТО

Юлия Соколова, редактор ленты
На Западе предупредили РФ, что авария на ЗАЭС нарушит статью о коллективной обороне НАТО
Фото: Depositphotos

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании предупредили, что умышленная авария, спровоцированная россиянами на Запорожской АЭС, станет основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Так, глава спецкомитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд отметил, что российская провокация на АЭС, которая приведет к утечке радиации, должна быть истолкована в контексте пятой статьи, то есть как нападение на государства-члены НАТО.

– Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО, — написал Эллвуд в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом он отреагировал на сообщения западных СМИ, что российские оккупанты могут готовить атаку на Запорожскую АЭС под фейковым флагом, чтобы обвинить в провокации Вооруженные силы Украины.

Сейчас смотрят

Позицию британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

– Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое применение статьи 5, — подчеркнул он в Twitter.

В статье 5 Североатлантического договора говорится о принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех остальных.

Как известно, с начала оккупации Запорожской АЭС российские войска периодически совершают обстрелы станции и провокации, а также террор в отношении ее работников.

Недавно в украинской разведке и Энергоатоме предупредили, что войска РФ готовят масштабную провокацию на ЗАЭС. А для создания соответствующей “картинки” в город Энергодар, возле которого расположена станция, приехали российские пропагандисты.

Читайте
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка