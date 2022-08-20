Август, 20 в 14:46

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании предупредили, что умышленная авария, спровоцированная россиянами на Запорожской АЭС, станет основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Так, глава спецкомитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд отметил, что российская провокация на АЭС, которая приведет к утечке радиации, должна быть истолкована в контексте пятой статьи, то есть как нападение на государства-члены НАТО.

– Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО, — написал Эллвуд в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом он отреагировал на сообщения западных СМИ, что российские оккупанты могут готовить атаку на Запорожскую АЭС под фейковым флагом, чтобы обвинить в провокации Вооруженные силы Украины.

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Let’s make it clear now: ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022

Позицию британского парламентария поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

– Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое применение статьи 5, — подчеркнул он в Twitter.

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5 — Adam Kinzinger????????????????✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022

В статье 5 Североатлантического договора говорится о принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех остальных.

Как известно, с начала оккупации Запорожской АЭС российские войска периодически совершают обстрелы станции и провокации, а также террор в отношении ее работников.

Недавно в украинской разведке и Энергоатоме предупредили, что войска РФ готовят масштабную провокацию на ЗАЭС. А для создания соответствующей “картинки” в город Энергодар, возле которого расположена станция, приехали российские пропагандисты.