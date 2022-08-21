В парламенте Чехии поддержали идею прекратить выдавать визы гражданам России странами Европейского Союза.

Об этом пишет Czech Radio со ссылкой на председателя сенатского комитета Чехии по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павела Фишера и главы внешнеполитического комитета парламента Чешской Республики Марека Женишека.

Указанные главы комитетов чешского парламента поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем россиянам.

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— Запросить визу и получить возможность путешествовать в страны Шенгенского договора является привилегией для граждан России, страны, которая занимается военной агрессией и ядерным терроризмом на Запорожской АЭС. Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже, — сказал Павел Фишер.

Он подчеркнул, что считает постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство.

— Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они (россияне, — Ред.) инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами, – подчеркнул Фишер.

По словам сенатора, ограничение выдачи виз россиянам – вполне закономерный шаг. Павел Фишер полагает, что граждан РФ, которым необходима помощь, могут просить в Чехии убежище или международную защиту.

При этом Марек Женишек считает, что подобные ограничения для россиян должны были стать одним из первых видов санкций.

— Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые, – прокомментировал предложение об остановке выдачи виз Марек Женишек.

Свою поддержку предложению высказал еще целый ряд чешских сенаторов и парламентариев, отмечает Czech Radio.

Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

Отмечается, что председатель европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик выступил за введение в ЕС того же режима выдачи россиянам виз, который уже действует в Чехии, сообщает агентства ČTK. После вторжения РФ в Украину Чехия полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за исключением гуманитарных.