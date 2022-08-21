В Чехии поддерживается идея ограничить выдачу виз россиянам со стороны стран ЕС
В парламенте Чехии поддержали идею прекратить выдавать визы гражданам России странами Европейского Союза.
Об этом пишет Czech Radio со ссылкой на председателя сенатского комитета Чехии по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павела Фишера и главы внешнеполитического комитета парламента Чешской Республики Марека Женишека.
Указанные главы комитетов чешского парламента поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем россиянам.
— Запросить визу и получить возможность путешествовать в страны Шенгенского договора является привилегией для граждан России, страны, которая занимается военной агрессией и ядерным терроризмом на Запорожской АЭС. Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже, — сказал Павел Фишер.
Он подчеркнул, что считает постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство.
— Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они (россияне, — Ред.) инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами, – подчеркнул Фишер.
По словам сенатора, ограничение выдачи виз россиянам – вполне закономерный шаг. Павел Фишер полагает, что граждан РФ, которым необходима помощь, могут просить в Чехии убежище или международную защиту.
При этом Марек Женишек считает, что подобные ограничения для россиян должны были стать одним из первых видов санкций.
— Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые, – прокомментировал предложение об остановке выдачи виз Марек Женишек.
Свою поддержку предложению высказал еще целый ряд чешских сенаторов и парламентариев, отмечает Czech Radio.
Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.
Отмечается, что председатель европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик выступил за введение в ЕС того же режима выдачи россиянам виз, который уже действует в Чехии, сообщает агентства ČTK. После вторжения РФ в Украину Чехия полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за исключением гуманитарных.
Напомним, из-за вторжения Российской Федерации в Украину от выдачи виз россиянам отказался уже целый ряд стран Европейского Союза.
18 августа Эстония запретила въезд на свою территорию гражданам РФ на основании эстонской шенгенской визы.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна, занимающая в текущем полугодии пост председателя Совета Евросоюза, выступает за прекращение выдачи виз гражданам РФ странами Евросоюза.
При этом против такого решения выступает канцлер Германии Олаф Шольц, считающий, что противникам диктаторского режима в России следует предоставить возможность покинуть РФ.