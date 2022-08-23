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Литва может запретить выдачу виз россиянам на региональном уровне, если ЕС не примет всеобщее решение — глава МИД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
литва
Фото: Dreamstime

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире литовского телевидения заявил, что Литва рассмотрит предложение запретить выдачу виз россиянам на региональном уровне, если ЕС не согласится на всеобщее решение.

— Прежде всего, мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. Если такое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию, — сказал министр.

В МИД Литвы добавили, что граждане России не должны пересекать границы ЕС.

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Запрет со стороны пяти стран может оказаться действенным, ведь прямые рейсы со странами ЕС закрыты для россиян с момента полномасштабной войны в Украине. Сейчас граждане РФ пересекают границы преимущественно с пятью государствами для туристических поездок.

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Источник: Reuters

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