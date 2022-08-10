Литва лишила государственных наград фигуристов, принявших участие в шоу жены Пескова

Август, 10 в 15:24

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их участия в шоу жены спикера российского президента Дмитрия Пескова.

Об этом Науседа рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Подписал указ об изъятии Маргариты Дробязько и Повильса Ванагаса из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедимина V степени, — написал он.

Науседа отметил, что пара фигуристов были отличными спортсменами, но их заслуги перед Литвой были перечеркнуты участием в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, когда в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей.

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Науседа добавил, что Маргарита Дробязко приобрела гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году и подчеркнул, что для лишения ее гражданства нужно изменить законодательство.

— В нынешнем контексте это выглядит как жалкий фарс. Законы не предусматривают обратное – лишение гражданства в исключительном порядке за осквернение имени Литвы. Поэтому следует инициировать законодательные изменения. Демократия должна иметь возможность защищать себя, иначе она уже не демократия, – отметил Науседа.

Дробязко и ее партнер и муж Ванагас живут в России и после завершения карьеры принимают участие в различных ледовых шоу и спектаклях.

Кроме пары литовских фигуристов в шоу Татьяны Навки в Сочи принял участие и украинский фигурист Виктор Петренко. 8 августа президент Владимир Зеленский своим указом лишил Петренко президентской стипендии из-за посещения России после полномасштабного вторжения и участия в ледовом шоу.

Источник: Гитанас Науседа