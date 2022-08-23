Россия может усилить атаки: посольство США в Киеве призвало граждан уехать из Украины

Август, 23 в 20:54

Посольство США в Киеве призвало граждан Америки срочно уехать из территории Украины. По данным Госдепартамента США, в ближайшие дни российская армия может усилить атаки и массированные удары по мирной инфраструктуре Украины.

— У нас есть информация о том, что Россия активизирует усилия по нападению на Украину и государственные здания в ближайшие дни. Мы озабочены постоянной угрозой, которую представляют российские удары по гражданскому населению и инфраструктуре, — говорится в сообщении.

В американском посольстве считают, что ситуация с безопасностью в Украине очень нестабильна, а в ближайшее время может еще больше ухудшиться.

В посольстве заявили, что российские атаки представляют постоянную угрозу мирному населению в Украине. Именно из-за угроз от российской армии американских граждан призвали немедленно уехать из Украины.

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Стоит отметить, что 23 и 24 августа — это важные для Украины даты. В эти дни украинцы отмечают День государственного флага и День Независимости Украины. В ГУР Минобороны предупредили, что Россия может увеличить количество массированных ракетных ударов по разным городам и селам.

Источник: Polskie Radio