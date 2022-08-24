Путин должен потерять влияние: Украина требует Специального трибунала по преступлениям РФ

Август, 24 в 18:56

В этом году Украина закрепила намерение обрести полноправное членство в Европейском Союзе, получив статус кандидата на вступление и ускорив темпы европейских реформ даже в условиях полномасштабного военного вторжения России.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел ко Дню Независимости Украины. Урок 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, очень четкий: любой компромисс с Кремлем сегодня обернется еще более жестокой агрессией завтра.

— Определение поражения агрессора как конечной цели является наилучшей инвестицией в длительный, устойчивый глобальный мир, где господствует верховенство международного права. Мы верим, что с неизменной международной поддержкой Украина будет отмечать следующий День Независимости в мире и в своих международно признанных границах, — говорится в сообщении.

В МИДе считают, что все страны, заинтересованные в восстановлении устойчивого мира и международного порядка, основанного на правилах, должны приложить усилия для привлечения всех российских военных преступников и политического руководства РФ к ответственности за совершение ужасных военных преступлений в Украине.

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Министерство призвало все государства поддержать создание Специального трибунала по поводу преступлений агрессии РФ против Украины. В МИД убеждены, что мир должен приложить усилия для того, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств.

МИД призывает партнеров Украины ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.