Россияне пытаются доукомплектовать пехотные части военными моряками — ГУР

Август, 24 в 21:21

Российские войска пытаются доукомплектовать свои пехотные части специалистами из состава ракетных войск и военных моряков. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В подразделениях ракетных войск РФ стратегического назначения совершается набор личного состава, чтобы доукомплектовать подразделения, вовлеченные в вооруженную агрессию против Украины.

— По состоянию на 22 августа, соответствующее желание выразило лишь 1% военных от общего количества необходимого личного состава, — отметили в ГУР Минобороны Украины.

Командиры соединений и частей морской пехоты российской армии жалуются, что это приводит к потере возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

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— Из-за боевого применения мотострелковые подразделения несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье.

Доукомплектование осуществляют военными экипажами кораблей флотов Российской Федерации, которые перед отправкой в ​​зону боевых действий проходят только базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений России, считают в Министерстве обороны Украины.