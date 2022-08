Литва закупит для Украины 37 польских дронов-камикадзе

Литва намерена закупить для Вооруженных сил Украины 37 дронов-камикадзе для борьбы против российского агрессора. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, около 1 млн евро планируют передать Минобороны Литвы. Учреждение должно закупить 37 беспилотников из Польши, а затем отправить в рамках поддержки Украины.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to ???????? Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from ???????? and then sent to ????????. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022