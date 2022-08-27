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Факты / Мир / Мировые новости

Литва закупит для Украины 37 польских дронов-камикадзе

Юля Захарченко, редактор ленты
Литва закупит для Украины 37 польских дронов-камикадзе
Фото: Факты ICTV

Литва намерена закупить для Вооруженных сил Украины 37 дронов-камикадзе для борьбы против российского агрессора. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, около 1 млн евро планируют передать Минобороны Литвы. Учреждение должно закупить 37 беспилотников из Польши, а затем отправить в рамках поддержки Украины.

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Сначала речь шла о закупке 25 дронов, однако сторонам удалось договориться о еще двух БПЛА. Кроме того, десять ударных беспилотников Warmates подарит Украине польская группа компаний WB Group.

Дрон Warmate – ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения врага методом самоуничтожения. По информации из открытых источников, дрон должен применяться вместе с БПЛА FlyEye, который предоставляет разведывательные данные.

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