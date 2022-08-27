Август, 27 в 14:28

Израильская разведывательная компания ImageSat International опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Российская Федерация переместила свою ракетную систему из Сирии обратно на территорию РФ.

По данным InformNapalm, речь идет о зенитно-ракетных системах С-300 со средним радиусом действия, предназначенных для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения.

Россия переместила из Сирии ракетные системы С-300 для вовлечения в войну против Украины / 3 фотографии

Фото: ImageSat International

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По информации из открытых источников, в зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность может достигать 150, 200 и даже 300 км.

Источник: InformNapalm